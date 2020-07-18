شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شاب وفتاة في السعودية داخل السيارة بوضع مخل.. والمقطع ينتشر بسرعة البرق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت السلطات السعودية، قرارًا يقضي بإلقاء القبض على شاب وفتاة ظهرا في مقطع فيديو مخل بالآداب، أثناء تعليمها قيادة السيارة بأحد شوارع جازان. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس فتاة عمرها 12 عامًا تتزوج من رجلين .. شاهد كيف كانت النهاية القبض على شاب وفتاة في السعودية داخل السيارة بوضع مخل.. والمقطع ينتشر بسرعة البرق الشيخ سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة يباغت الجميع ويصف السلطات في المملكة بانهم يسرقون حقوق الاخرين وممتلكاتهم مغنية لبنانية تفجر مفاجأة: هذه الفنانة الشهيرة أصلها ‘‘ذكر’’ لكنها متحولة .. شاهد من تكون؟ (صورة) أسد يصطاد رَجُل بسرعة خاطفة:.. وحينما أوشك على افتراسه انقلبت الأمور رأسًا على عقب وأصبح الاسد هو الضحية! خطير وهام.. المدجج يتسبب بكارثة مروعة وينهي حياة الآلاف في ذمار وصدور تعميم رسمي عاجل بعدم بيعه خطير وهام.. المدجج يتسبب بكارثة مروعة وينهي حياة الآلاف في ذمار وصدور تعميم رسمي عاجل بعدم بيعه ​

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