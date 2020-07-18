شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الكويتية حليمة بولند تنشر فيديو فاضح لم يتخيله أحد ..ظهرت عارية برفقة شخص غريب داخل حوض السباحة ..والمفاجأة ماحدث في النهاية ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عادت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل حليمة بولند لاستفزاز متابعيها بصورها وفيديوهاتها الجريئة التي تتعمد فيها التعري بشكل فاضح وكشف جسمها لكسب التفاعل.

ونشرت حليمـة بولند فيديو صادم جديد من داخل حوض استحمام مفتوح داخل شقة بأحد الفنادق الفاخرة بسويسرا.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• صور عارية وساخنة .. الفتاة السعودية الهاربة رهف القنون تعاود الظهور من جديد ، ولكن هذه المرة بفضيحة جنسية صادمة ..شاهد

• الكويتية حليمة بولند تنشر فيديو فاضح لم يتخيله أحد ..ظهرت عارية برفقة شخص غريب داخل حوض السباحة ..والمفاجأة ماحدث في النهاية ..شاهد

• تسريب صور فاضحة لاميرة كويتية وهي عارية بين احضان عشيقها ..شاهد

• عاجـــل : وفاة الفنان الإماراتي حسين الجسمي فجر اليوم بحادث مروري مروع .. والحزن يجتاح الوطن العربي ..صور وتفاصيل أولية

• فضيحة جنسية لفتاة سعودية فائقة الجمال مع فنان شهير ..لم تستطع تمالك نفسها عندما شاهدته امامها فأهدته أغلى ماتملك ..شاهد الفيديو

• شاهد كيف عاقب الله رامز جلال وزوجته وماذا حدث لهم بسبب برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي بثته قناة MBC .. فيديو

• أسد يقترب ببطئ شديد من عشيقتة "اللبوة" وهي نائمة على ظهرها ويقوم بممارس رغبته معها أمام الزوار؟! وعندما استيقظت كانت النهاية صادمة وحدثت مفاجئة لم يتوقعها أحد ! (شاهد الفيديو)

• السعودية : لقطات جنسية فاضحة لثلاث فتيات على الطريق العام .. بعباءة شرعية ونقاب ..شاهد

Advertisements

• فيديو جديد من داخل منزل الفنانة نانسي عجرم يقطع الشك باليقين ويكشف حقيقة ما حدث للشاب السوري الذي قتله فادي الهاشم .. ولماذا كانت نانسي ترتدي بجامة النوم ..شاهد

• زوجة نجم مسلسل باب الحارة العقيد معتز تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بجمالها الخارق ..ظهرت كأنها حورية من الجنة واذهلت الجميع بصورها الفاتنة ..شاهد

• فنانة عربية شهيرة عارية بين احضان الراقصة صوفينار وتصرخ "استحي" ..ماحدث داخل الجاكووزي كان فاضح وصادم ..شاهد الفيديو

• لسبب لايخطر على بال أحد.. عريس سعودي يعيد العروس لأهلها بعد 3أسابيع فقط من الزفاف ويمهلهم 20 يوماً .. (شاهد السبب)

• وداعا لتساقط الشعر وتجاعيد البشرة والبقع الداكنة .. وصفة "الأسبرين" المذهلة تنهي مشكلتك للابد خلال يومين فقط ..شاهد

• ملك المملكة يقضي فترة الحجر الصحي وبجوارة عشرين فتاة فائقات الجمال ..احداهن جمالها خارق وليس له مثيل ..شاهد صورة مسربة

• تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد

-----------------------

وعلقت الإعلامية الكويتية حليمة بولنـد على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على موقع “سناب شات”، قائلة :” هذا وضعي حاليًا وانا أسمع القصص والحكايات اللي يألفوها عني وأخباري اللى انا ما أعرفها من نفسي”.

وكانت حليمة بولنـد نشرت مقطع فيديو من زيارتها للمسجد النبوي في السعودية.

وتعرضت حليمة بولند لانتقادات حادة بعد زيارة المسجد رغم ارتدائها ملابس محتشمة، لكنّ الهجوم عليها جاء بعد تصويرها فيديو عبرت من خلاله عن إعجابها بالمنظر وهي تقف خلف شبّاك وتشير إلى المسجد.

وانتُقدت حليمة بسبب وضعها مكياجًا مبالغًا فيه رغم أن المكان الذي تقف فيه مخصص للعبادة وذكر الله.