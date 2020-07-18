شكرا لبحثكم عن خبر شاهد..الحوثي يبحث عن رأس اللواء مفرح بحيبح داخل طائرة اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - التقط أحد المسافرين الخميس 16 يوليو على طيران اليمنية ، صور لأحد مقاعد الطائرة وقد كتب عليه تهديد بقطع رأس احد ابرز قيادات الجيش الوطني .

التهديد الذي حمل توقيع "مليشيا الحوثي" ، توعد بقطع رأس قائد محور بيحان اللواء الركن مفرح بحيبح .

وتساءل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن مدى الاستهتار والاهمال من قبل طيران اليمنية ، وكيف لمثل هذة الشعارات المعادية للشرعية ان يتم تجاهلها او عدم الانتباه لها من قبل طاقم الطائرة .

Advertisements

وطالب الناشطون في ذات الوقت بفتح تحقيق عاجل مع ادارة اليمنية وطاقم الطيران ، وحذف هذا التهديد الذي يستهدف اللواء الركن مفرح بحيبح ،الذي ضحى بفلذات كبدة من اجل الوطن .