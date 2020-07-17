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آل جابر يكشف عن الدور السعودي في إعادة الأموال المحتجزة من قبل الإنتقالي

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

قال السفير السعودي لدى اليمن محمد ال جابر ان المملكة بذلت جهود متواصلة لإعادة الأموال المحتجزة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي الى البنك المركزي .

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وقال ال جابر : في تغريدة على تويتر ان المملكة تحرص على صرف مرتبات الجيش والامن ويأتي هذا الاطار ضمن جهود اتفاق الرياض واستمرارا لدعم البنك المركزي في عدن.

وأضاف : تكللت تلك الجهود التي بذلتها المملكة بالنجاح نتيجة إرادة الجميع والاتفاق على أولوية رفع المعاناة عن الشعب اليمني.

هذا وكانت قوات المجلس الإنتقالي الذي تدعمة الإمارات على أموال تابعة للبنك المركزي كانت على متن حاويات في ميناء عدن 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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