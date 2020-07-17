شكرا لبحثكم عن خبر آل جابر يكشف عن الدور السعودي في إعادة الأموال المحتجزة من قبل الإنتقالي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
قال السفير السعودي لدى اليمن محمد ال جابر ان المملكة بذلت جهود متواصلة لإعادة الأموال المحتجزة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي الى البنك المركزي .
وقال ال جابر : في تغريدة على تويتر ان المملكة تحرص على صرف مرتبات الجيش والامن ويأتي هذا الاطار ضمن جهود اتفاق الرياض واستمرارا لدعم البنك المركزي في عدن.
وأضاف : تكللت تلك الجهود التي بذلتها المملكة بالنجاح نتيجة إرادة الجميع والاتفاق على أولوية رفع المعاناة عن الشعب اليمني.
هذا وكانت قوات المجلس الإنتقالي الذي تدعمة الإمارات على أموال تابعة للبنك المركزي كانت على متن حاويات في ميناء عدن
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