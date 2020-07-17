شكرا لبحثكم عن خبر جباري وعقب وصوله شبوه يبحث إمكانية عقد جلسات مجلس النواب هناك ( صوره) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مستشار رئيس الجمهورية نائب رئاسة مجلس النواب عبدالعزيز جباري عن توجه نيابي لانعقاد الجلسة الثانية لمجلس النواب في محافظة شبوة.

وعبر جباري خلال لقائه بمحافظ شبوة محمد صالح بن عديو، عن سعادته بزياة المحافظة ولقائه برجلها الاول وقائد مسيرة البناء و التنمية المستدامة فيها، وقال جباري سعيدا اليوم بزيارة محافظة شبوة التي اثبتت بانها وعلى مدار التاريخ رمانة الميزان وقلب اليمن النابض، مثنيا على ادورها النضالية الخالدة في مسيرة الدفاع عن الثورة والجمهورية وصمودها الاسطوري في وجه انقلابي مليشيات الحوثي والانتقالي المدعومتين من ايران و الامارات، مشيدا بمواصلة ادور ابنائها الاحرار وتضحياتهم في كافة الجبهات المشتعلة في وجه هذه المليشيات الانقلابية الضالة.منوها الى معالم النهضة العمرانية التي تشهدها المحافظة في عهد محافظها الشاب محمد بن عديو،لافتا بحالة الامن والاستقرار التي تتمتع بها المحافظة وتوفير مقومات مختلف الخدماتةالاساسية فيها.

وبحث نائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري مع المحافظ محمد بن عديو امكانية انعقاد جلسات مجلس النواب بالمحافظة، وتدارس اللقاء جملة من الخيارات الاساسية المناسبة لانعقاد الجلسات واحتياجاتها من التقنيات الفنية والوجستية والامنية.

وقد رحب محافظ شبوة محمد بن عديو بزيارة ضيفها الكبير المناضل عبدالعزيز جباري، معربا عن اعتزاز شبوة وابنائها باستضافة مجلس النواب وانعقاد جلساته البرلمانية فيها.