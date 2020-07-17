شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. أقرب صورة للشمس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نجح مسبار وكالة الفضاء الأوروبية بالتقاط صور هي الأقرب للشمس باستخدام الكاميرا، من على بعد أكثر من 70 مليون كم.

وأظهرت صور جديدة التقطتها مركبة بريطانية تابعة لوكالة الفضاء الأوروبية شعل نارية صغيرة، وهي جزء من سطح الشمس المحترق.

وأصبحت هذه الصور أقرب صور يتم التقاطها للشمس، باستخدام الكاميرا، حيث تم التقاطها من مسافة 77 مليون كم، وفقا لموقع "غارديان".

تم التقاطها من مسافة 77 مليون كلم

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وتساهم هذه الشعلات الصغيرة عملية التسخين الغامضة، التي تجعل الغلاف الجوي الخارجي للشمس أكثر حرارة من سطحها.

وظهرت الصورة المبهرة مثل لوحة فنية ذهبية اللون، تمزج بين الدخان والنيران المتوهجة، والتي تمثل حرارة الشمس.

وتم إرسال القمر الصناعي لوكالة الفضاء الأوروبية على صاروخ من الولايات المتحدة في فبراير، وتتمثل مهمته في الكشف عن أسرار السلوك الديناميكي للشمس.

وتعتبر انبعاثات الشمس ذات تأثير عميق على كوكب الأرض تتجاوز مجرد توفير الضوء والدفء.