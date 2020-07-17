شكرا لبحثكم عن خبر توجيهات رسمية بحجز أموال تسعة أشخاص و شركات أسهم وهمية بصنعاء (وثيقة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجهت السلطات المختصة بالعاصمة صنعاء، اليوم الجمعة، بحجز أموال تسعة أشخاص و شركات للأسهم الوهمية.

و وفقا لمذكرة تلقاها "المشهد اليمني "، فقد وجهت وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بصنعاء، كافة شركات وشبكات الصرافة بحجز أموال الشركات الوهمية للأسهم.

وقضى التوجيه بحجز أموال وحسابات عدد من الأشخاص والشركات الوهمية، التي أثير الجدل حولها خلال الأيام الماضية.

ومنذ أكثر من خمس سنوات حرب؛ ظهرت شركات عدة بصنعاء وبعض العواصم العربية والاسلامية، و زادت مؤخراً ووقع ضحاياها المئات من اليمنيين بحيث خسروا رؤوس الأموال بمجملها بعد أن امنتهم هذه الشركات الوهمية بمكاسب جيدة في بادئ الأمر؛ ما جلب الاطمئنان لهم ودفعهم لجلب المزيد من المستثمرين بإغراء أن من سيأتي بمستثمر سيحصل على نسبة من الأرباح كعمولة بطريقة "الشجرة"، وبمجرد أن يرتفع عدد المستثمرين ويزداد رأس المال تتبخر هذه الشركات، وكأن شيئا لم يكن، فيما يكون الكثير من المستثمرين قد باعوا كافة مدخراتهم و ذهب نسائهم ودفعوا باقاربهم للمساهمة بأموالهم في هذه الشركات.

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