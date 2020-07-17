شكرا لبحثكم عن خبر خفر السواحل اليمنية تضبط كميات من الأسلحة في البحر الأحمر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ضبطت قوات خفر السواحل في البحر الأحمر، قارباً بحرياً يحمل أسلحة، في رابع عملية من نوعها خلال شهر.

وقال مدير عام خفر السواحل العقيد عبد الجبار الزحزوح، إن الدوريات البحرية اشتبهت بأحد القوارب في البحر الأحمر، واعترضته مع طاقمه إلى منطقة آمنة.

وبحسب الزحزوح فإن جنود الدورية عثروا على كميات كبيرة من الأسلحة، ولم يحدد الزحزوح اليوم الذي تم فيه القبض على القارب.

وفي وقت سابق، كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة وقوات متحالفة معها ضبطت سفينة في يونيو الماضي، تحمل أسلحة إيرانية للحوثيين، مشيرا إلى أن الأسلحة شملت 200 قذيفة صاروخية، وأكثر من 1700 بندقية، و21 صاروخاً أرض-جو وعدة صواريخ مضادة للدبابات وأسلحة وصواريخ أخرى متطورة.