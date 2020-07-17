شكرا لبحثكم عن خبر القوات المسلحة الجنوبية تكسر ثلاث هجمات منفصلة للمليشيات الحوثية شمال شرقي الحُشاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي

الجمعة: 17 يوليو تموز 2020م

تمكنت وحدات من القوات المسلحة الجنوبية خلال الساعات الماضية من كسر ثلاث هجمات منفصلة حاولت شنَّها المليشيات الحوثية باتجاه مواقع القوات الجنوبية في قطاعي الثَّوخب و حبيل يحيى شمال شرقي مديرية الحُشاء.

وقد بدأت هذه المليشيات القيام بأُولى محاولاتها الهجومية عند منتصف ليلة أمس باتجاه مواقع الحرَّة ومواقع الشهيد العشوي في قطاع حبيل يحيى، لكنها سرعان ما انكسرت، ثم حاولت بهجومٍ ثانٍ عند الساعة الرابعة فجراً باتجاه نفس المواقع إلا أنه انكسر هو الآخر، في حين حاولت بهجوم بائس آخر وقت صلاة الجمعة باتجاه مواقع السَّاحِلة و حَبيل ناجي في قطاع الثَّوخب، والتي لاقت فيه نفس استراتيجية الرَّدع، مادفعها للتراجع والتقهقر وسط خسائر كبيرة تكبدتها.

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وجاءت تلك المحاولات الهجومية بعد تلقي هذه المليشيات ضربات موجعة في معركة الأربعاء الماضي أثناء قيام القوات المسلحة الجنوبية والمشتركة بتنفيذ عمليات إغارة واسعة على مواقع المليشيات جنوبي منطقة العود، والتي حققت فيها كل أهدافها الإستراتيجية.

وكعادتها تحاول المليشيات الحوثية القيام بهجمات شبيهة عند كل مرة تتلقى فيها خسائر ميدانية، وقد أتت المحاولات الهجومية خلال الساعات الماضية بعد أستقدام المليشيات تعزيزات بشرية كبيرة، وشنت هذه الهجمات في محاولة منها لاستعادة الروح المعنوية المنهارة لمقاتليها جراء الضربات القاصمة التي تلقوها أمس الأول جنوبي العود.

#معركة_قطع_النفس

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