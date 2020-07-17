شكرا لبحثكم عن خبر بالأرقام.. ما هي الفرق المستفيدة من ركلات الجزاء هذا الموسم؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أثارت 4 ركلات جزاء حصل عليها ريال مدريد بعد عودة منافسات كرة القدم، جدلا واسعا، حول التأثير الكبير لركلات الجزاء على حسم الألقاب، فمن هي الفرق المستفيدة منها هذا الموسم.

وساعدت ركلات الجزاء ريال مدريد على الاقتراب من لقب الدوري الإسباني، لأنها حسمت مباريات معقدة كانت تتجه إلى التعادل، ولكن "الملكي" ليس الفريق الأكثر استفادة من ركلات الجزاء في إسبانيا.

ويعتبر فريق فياريال، خصم ريال مدريد في "مباراة حسم اللقب" مساء الخميس، هو المستفيد الأكبر من ركلات الجزاء هذا الموسم في إسبانيا، حيث منحه الحكام 11 ركلة جزاء في الدوري حتى الآن.

ويحل ريال مدريد ومايوركا وأتلتيك بلباو بالمركز الثاني، برصيد 10 ركلات جزاء، كان "الملكي" الوحيد من ضمنهم الذي سجلها كلها.

ولم يتعاون الحكام كثيرا من برشلونة هذا الموسم، فمنحوهم 6 ركلات جزاء فقط، في المركز 12 بالدوري من حيث عدد ركلات الجزاء، متساويا مع ألافيس وخيتافي.

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وبالرغم من حديث وسائل التواصل الاجتماعي المستمر حول استفادة "الملكي" من ضربات الجزاء، إلا أنه يظل بعيدا عن عدد الركلات التي منحت لفرق أخرى في إيطاليا وإنجلترا.

ففي إيطاليا، ساعدت 15 ركلة جزاء هذا الموسم، لاتسيو، على مقارعة يوفنتوس ومنافسته على الصدارة، قبل "انهياره" في الجولات الماضية.

ومثل لاتسيو، ساهمت 15 ركلة جزاء في محاربة مراكز الهبوط، بالنسبة لفريق جنوى، ومثلها 13 لمنافسه ليتشي.

أما يوفنتوس المتصدر وهدافه كريستيانو رونالدو، فحصل على 12 ركلة جزاء هذا الموسم، في المركز الرابع في إيطاليا، نجح في تحويل جميعها إلى أهداف.

وفي إنجلترا، تعاطف الحكام كثيرا مع مانشستر يونايتد، ومنحوهم 13 ركلة جزاء هذا الموسم، لكن "الشياطين الحمر" أضاعوا 4 منها.

وحصل غريمه مانشستر سيتي على 10 ركلات جزاء، بينما لم يحصل ليفربول سوى على 5 ركلات جزاء.