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التحالف العربي يتكفل بنقل المسافرين من المهرة لسقطرى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يوليه 2020

التحالف العربي يتكفل بنقل المسافرين من المهرة لسقطرى

الخليج 365 - متابعات

تكفلت قيادة قوات التحالف العربي، اليوم الجمعة، بنقل مئات المواطنين من محافظة المهرة إلى سقطرى، برحلة جوية عبر مطار الغيضة.

وأقلت طائرة عسكرية سعودية، دفعة أولى من المسافرين إلى سقطرى، جوا، لاضطراب حالة البحر وغياب وسائل النقل البحرية الآمنة.

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