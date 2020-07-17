شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. نار وحمم بركانية تخرج من أرض النجف بالعراق والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وثق مقطع فيديو تصاعد أدخنة ونيران وحمم بركانية من أرض بمدينة النجف العراقية.
ووفقا لقناة الحرة، فأن الحمم البركانية ظهرت في واحة الرهبان، فيما أرجع أحد خبراء الأحوال الجوية سبب ظهورها إلى ارتفاع درجات الحرارة.
وأوضح الخبير، صادق عطية، أن درجة الحرارة المرتفعة تسببت في ظهور نيران وأبخرة كبريتية من جوف الأرض.
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