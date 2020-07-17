شكرا لمتابعة خبر عن معركتنا معركة مقدس : الفريق بن عزيز يزف بشارة النصر على الحوثيون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زف رئيس هيئة الأركان العامة، وقائد العمليات المشتركة، الفريق صغير حمود بن عزيز، بشارة النصر بكل ثقة على جماعة الحوثي، على أيدي القوى المقاتلة، المناهضة للحوثيين.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر ، أن النصر حليفنا أيها الأبطال من أبناء القوات المسلحة والأمن والمقاومة وكل القبائل المساندة بإذن الله تعالى.

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وأكد بن عزيز قائلا: معركتنا معركة مقدسة ضد الكهنوت الحوثي المدعوم من إيران، نقاتلهم في سبيل الله ثم في سبيل الوطن وأمنه واستقراره وللحفاظ على هويتنا العربية الأصيلة.

وتشهد عدد من الجبهات ارتفاعا في وتيرة المعارك بين الجيش وجماعة الحوثي، تكبدت خلالها الأخيرة خسائر كبيرة في جبهات الضالع ومأرب والبيضاء، والحديدة ونهم التابعة لمحافظة صنعاء.