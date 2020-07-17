شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون : يضبطون مصنع خمور في مديرية سنحان في العاصمة صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مركز الاعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية في حكومة جماعة الحوثي غير المعترف بها دوليا ضبط معمل لتصنيع الخمور جنوب العاصمة صنعاء.

وقال المركز بأن مركز شرطة دارسلم بمديرية سنحان في محافظة صنعاء ضبط معملا لتصنيع الخمور.

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وبحسب المركز فإن المعمل كان في أحد منازل المواطنين في حارة (غول علي) بمنطقة ضبوة الغربية في دارسلم

وذكر المركز أن قسم الشرطة داهم المعمل بتصريح من النيابة ، ووجد بداخله كميات كبيرة من الخمور الجاهزة وأخرى قيد الإعداد ، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في تصنيع الخمور.