شكرا لمتابعة خبر عن الحوثي : يرد على وزير الخارجية الأمريكي .. ويدعو الإدارة الأمريكية إلى الإلتزام بهذا الاتفاق .. ويحمّل واشنطن مسؤولية انسحابها من هذه المعاهدة ؟! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق محمد علي الحوثي، القيادي البارز في جماعة أنصار الله (الحوثيين) وعضو المجلس السياسي للجماعة، على دعوة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لـ’’الحوثيين الوفاء بالتزاماتها وتسهيل مهمة الفريق الفني التابع للأمم المتحدة في فحص خزان صافر‘‘.

. وقال الحوثي على حسابه في ’’تويتر‘‘ ، مساء امس الخميس ، إن الأمريكان يضللون العالم بتصريحاتهم السياسية بينما واقعهم العملي بعيد عن تصريحاتهم، مشيراً إلى أن أمريكا لم تلتزم باتفاقياتها مع الصين أو روسيا وإيران، أو تلتزم بدعوة الكونجرس لوقف الحرب على اليمن.

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وأشار الحوثي إلى أن إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية محافظة الحديدة غربي اليمن ’’هدفاً عسكرياً‘‘، اضطر عمال الصيانة إلى إخلاء صهريج صافر والنجاة بأنفسهم وهو الذي منع من قبل إدخال المازوت ومنع بيع النفط منذ٢٠١٥.

وحمل الحوثي التحالف سبب أي كارثة بيئية قد تحصل في البحر الأحمر.

وأضاف إن الأمم المتحدة منذ سماحنا للفريق الفني الأممي بتفقد خزان صافر لم تقم حتى اليوم بالخطوة الأولى، ولازلنا منتظرين للفريق.

ودعا القيادي الحوثي الإدارة الأمريكية للالتزام بالاتفاق مع روسيا بالنسبة لمعاهدات الصواريخ وغيرها من المعاهدات لإيقاف سباق التسلح، وكذلك اتفاقياتها مع الصين وإيران والدول في مؤتمر المناخ لأنها واحدة ممن يعمل في مجال النفط الأحفوري.

وقال الحوثي إن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية كارثة انسحابها من اتفاق المناخ، لأنها أكبر مصنعي الوقود الاحفوري الذي يؤدي إلى أضرار بالغة بالبيئة على كوكب الأرض.

وأعتبر القيادي الحوثي البارز إن التحذيرات التي تطلقها دول التحالف العربي ومعها أمريكا وبريطانيا بشأن خزان صافر النفطي، ليس خوفاً على البيئة وإنما محاولة للتهرب عن تحملهم مسؤولية الكارثة التي صنعوها بحصارهم لليمن وبتصرفاتهم العسكرية الإجرامية من خلال إعلان محافظة الحديدة وخزان صافر هدفاً عسكرياً. حد قوله.