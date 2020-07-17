شكرا لمتابعة خبر عن أول تعليق لـ” توكل كرمان” حول الغارات التي استهدفت مدنيين في الجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استنكرت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، المجزرة التي ارتكبها طيران التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات بحق المدنيين في محافظة الجوف.

وأكدت كرمان -في تغريدة لها على تويتر- أن جميع الجرائم التي ارتكبتها السعودية والإمارات بحق المدنيين والنساء والأطفال لن تسقط بالتقادم، معتبرة إياها جرائم حرب يجب ملاحقة مرتكبيها.

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وطالبت كرمان، اليمنيين بالاصطفاف لمواجهة التحالف وطرده من اليمن. ودعت كافة منظمات حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية للعمل على محاكمة محمد بن سلمان ومحمد بن زايد باعتبارهما مرتكبي مجازر ضد الإنسانية.

وقتل وجرحى 31 مدنيا بينهم نساء وأطفال بغارات للتحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في محافظة الجوف.