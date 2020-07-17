شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : تفاصيل جريمة مخيفة تهزّ السعودية .. 4 فتيات مذبوحات بسكين وشقيقهن مشنوقاً في منزلهم! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بالسعودية النقيب محمد الدريهم، بأن الجهات الأمنية بمحافظة الأحساء باشرت البلاغ الخاص بوفاة شاب وأربع فتيات من أسرة واحدة، بمنزلهم بقرية الشعبة (تتراوح أعمارهم بين 14 و 19 عاماً )، وذلك بعد عثور والدهم عليهم وقد فارقوا الحياة، وان هناك شبهة جنائية فى وفاتهم، وقد تم استكمال الإجراءات النظامية للتحقيق في القضية وكشف ملابساتها.وفق صحيفة ’’الرياض‘‘.

وقد هزت الجريمة الغامضة بلدة الشعبة بالأحساء، حيث شهد أحد منازلها مقتل خمسة أشخاص من أسرة واحدة نحراً بالسكين في ظل غياب الوالدين عن المنزل وفقا لشهود عيان، حيث أوضح أحد الأهالي أن البلدة شهدت مقتل أربع فتيات يناهز عمر أكبرهن 22 عاما، فيما أصغرهن في المرحلة الابتدائية، إضافة إلى شقيقهم الأكبر، وفق ما نقلت صحيفة سبق.

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وأضاف آخر أن الجريمة البشعة وقعت تقريبا قبل صلاة المغرب، مشيرا بأن الجيران لم يسمعوا شيئا عنها مطلقا، وقد تفاجئوا بوجود الدوريات الأمنية، وأكد أحد سكان البلدة أن الجريمة هزت كيانهم، وخيّم على الأهالي حزن لا يوصف!‏

وعلى الرغم من التكهنات حول هوية الجاني، إلا أن الجهات الأمنية كثّفت تحقيقاتها منذ مساء أمس، فيما تدور الاتهامات حول شقيق الضحايا الذي قضى هو الآخر منتحر.

وروى جعفر الخليفة، أحد جيران الضحايا، لقد حاول الأب والأم دخول المنزل مساء أول أمس الأربعاء، لكنهما وجداه مقفلاً، فقام الأب بالقفز ومحاولة الدخول من السطح، لكنه شاهد المفاجأة بأن نصف أبنائه متوفون، والدماء منتشرة في الموقع، وعلى الفور تواجدت الجهات الأمنية بكثافة لكشف تفاصيل القضية.

وأضاف الخليفة: عائلة الفرج فقدت أربع بنات وهن غفران وزينب ونينوى وبنين التي لم تتجاوز 14 عاماً، بالإضافة إلى أخيهن مؤيد.