شكرا لمتابعة خبر عن بعد مقتل 31 من النساء والأطفال .. السعودية ترسل وساطة قبلية إلى الجوف وقبائل دُهم ترفض التحكيم وتطالب القصاص من الطيار السعودي (تفاصيل حصرية) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصادر قبلية بمحافظة الجوف رفض قبائل بني نوف التابعة لقبيلة دهم من كبرى قبائل الجوف رفضها لوساطة سعودية جراء المجزرة الوحشية التي ارتكبها طيران التحالف السعودي في منطقة المساعفة شرق الجوف والتي تسببت بمقتل ٣١ من المدنيين الأطفال والنساء .

وبينت المصادر بأن السلطات السعودية أرسلت وساطة قبلية بقيادة الشيخ العوجري بخصوص استهداف أحد منازل المواطنين بغارة جوية راح ضحيتها عشرات المدنيين من الأطفال والنساء في منطقة المساعفة شرق المحافظة يوم الأربعاء .

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وقدمت الوساطة لقبائل بني عوف التابعين لقبيلة دهم عشر بنادق تحكيم و 500 ألف سعودي كفروع لقبائل المساعفة والتي رفضتها مطالبين بتقديم الطيار ومن قدم الإحداثيات لقبائل بني نوف للقصاص منهم .

وبينت المصادر بأن قبائل بني نوف تداعت لعقد سلسلة من الاجتماعات القبلية الطارئة لقبائل بني نوف خاصة وقبائل دهم عامة منذ صباح اليوم الخميس وحتى العصر بين الكنائس والمسيجد لتباحث جريمة قصف البيوت وقتل النساء والأطفال التي حدثت أمس بسبب استهداف طيران التحالف السعودي لأحد المنازل في المنطقة .

والفتت المصادر أن قبائل بني نوف ودهم اعتبرت ذلك عيبا أسود وأنها عازمة على الثأر من القوات السعودية في حال رفضت السلطات السعودية تقديم الجناة للقصاص منهم في ساحة القبيلة وهم الطيار الذي نفذ الغارة ومن رفع إحداثيات المنزل .

واضافت المصادر بان السعودية ‏ارسلت وساطة قبلية بقيادة العوجري الستنيل لقبائل بني نوف ـ دهم بخصوص قضية استهداف منزل المساعفه في ‎الجوف امس والتي ادت الى استشهاد وجرح اكثر من25 شخص من الاطفال والنساء.

وقدم الستنيل10بنادق و500الف سعودي كفروع للمساعفه ورفضوها مطالبين بتقديم الطيار ومن قدم الاحداثيات ‎