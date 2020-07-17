شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : قيادي مؤتمري بارز ومسؤول في الشرعية .. نار الحوثي ولا جنة السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم عصام شريم، وزير المياه والبيئة السابق، في حكومة الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي، المملكة العربية السعودية بتقويض الشرعية اليمنية، وقصف صنعاء بدون أي مبررات ، حد قوله.

وقال شريم، في مقابلة مع برنامج ’’بلا حدود‘‘ الذي تبثه قناة الجزيرة القطرية، إن السعودية هي الداعم الكبير للحوثيين، والسبب الرئيسي في تنامي دورهم الإقليمي، حد زعمه.

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واعتبر أن دوافع السعودية من التدخل العسكري في اليمن، بما فيها مزاعم (تقسيم اليمن وتدمير مقدراته)، ’’أصبحت واقعاً على الأرض‘‘، وفق ما قال ’’شريم‘‘.

وخلص ’’شريم‘‘ إلى القول: نار الحوثي ولا جنة التحالف السعودي ، وفق تعبيره.