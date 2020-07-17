توكل كرمان تفاجئ الجميع وتوجّه دعوةً للاصطفاف مع الحوثيين لتحقيق هذا الأمر الهام والكبير (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - توكل كرمان تفاجئ الجميع وتوجه دعوةً للاصطفاف مع الحوثيين لتحقيق هذا الأمر الهام والكبير (تفاصيل)

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جديد اب برس

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عبرت الناشطة اليمنية والقيادية في حزب الإصلاح ، توكل كرمان، عن ادانتها للمجزرة التي ارتكبها طيران التحالف الذي تقوده السعودية بحق المدنيين في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن .

وقالا توكل كرمان في تغريدات على منصة تويتر , ان جميع الجرائم التي ارتكبتها السعودية والإمارات بحق المدنيين والنساء والأطفال لن تسقط بالتقادم، معتبرة إياها جرائم حرب يجب ملاحقة مرتكبيها.

وطالبت جميع اليمنيين بالاصطفاف لمواجهة التحالف وطرده من اليمن.

كما دعت كرمان كافة منظمات حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية للعمل على محاكمة محمد بن سلمان ومحمد بن زايد باعتبارهما مرتكبي مجازر ضد الإنسانية.

وقتل 25 مدنيا وجرح اخرون في غارة للتحالف استهدفت حفلة عرس للنساء في منزل بمنطقة المساعفة بمديرية الحزم .