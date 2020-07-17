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عدن - ياسمين التهامي - العثور على “مخبأ سري” لثروة "معمر القذافي" الخاصة.. ومفاجأة عن حجم المبالغ وماذا وجدوا داخل الكنز المفقود!.. (صورة)

ما يزال الجدل حول ثروات الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي الذي حكم بلاده أكثر من 40 سنة، قائمًا ومتجددا ، منذ مقتله في اكتوبر 2011، حتى اليوم.

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وطفى الجدل إلى السطح من جديد، في ظل أحاديث عن تجهيز الإمارات ودول أخرى، لسيف الإسلام القذافي ودفعه لحكم ليبيا في ظل اشتداد المعارك بين الفينة والاخرى، بين حكومة الوفاق الليبيبة المعترف بها دوليا، وقوات حفتر المدعومة إماراتيا من جهة أخرى.

وبشأن الثروة، نشرت تقارير صحفية بريطانية تفاصيل للمرة الأولى، حول ما وصفته “نبش كنز القذافي المفقود”.

وقالت صحيفة “التايمز” البريطانية إنها توصلت إلى معلومات جديدة حصرية، حول “مخبأ الملايين” الخاصة بالعقيد الليبي الراحل، معمر القذافي.

وأشارت “التايمز” في تقريرها الاستقصائي إلى أنها توصلت من خلال عمليات البحث والتنقيب إلى أن القذافي كان يستخدم “قبوا” تابعا لرئيس جنوب أفريقيا السابق، جاكوب زوما، من أجل إخفاء الملايين.

وأوضحت الصحيفة أن القذافي أخفى ما يقدر بنحو 30 مليون دولار أمريكي سرا في “مخبأ سري” في أحد المنازل التابعة لرئيس جنوب أفريقيا السابق.

وأردفت التايمز: “ذلك ما توصلنا إليه حتى الآن، وقد يكون هناك مفاجآت أخرى بالبحث والتنقيب حول كنوز ومليارات ليبيا المفقودة، منذ الإطاحة بنظام القذافي”.

وقالت الصحيفة إنها توصلت إلى تلك المعلومات عن طريق مصادر داخل جنوب أفريقيا، بعدما تم الكشف عن تلك الملايين، خلال عملية نقل سرية تمت من “قبو سري” داخل منزل زوما في ناكاندلا الجنوب أفريقية إلى مملكة “إسواتيني” التي كانت تعرف سابقا باسم “سوازيلاند”.

وقالت المصادر إن “القذافي نقل تلك الملايين إلى صديقه رئيس جنوب أفريقيا، للحفاظ عليها عندما يحتاجها هو أو أحد أبنائه قبل فترة قصيرة من مقتله في أكتوبر 2011”.