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عدن - ياسمين التهامي - القاضي الذي أعدم الرئيس العراقي يباغت الجميع ويكشف عن الزعيم العربي الذي كان السبب الرئيسي للتعجيل باعدام صدام حسين





فجر القاضي منير حداد نائب رئيس المحكمة الجنائية العليا في العراق سابقا، مفاجأة جديدة عن كواليس إعدام الرئيس "صدام حسين". وكشف حداد، على قناة "روسيا اليوم" في حلقةً خاصة من برنامج “قصارى القول” عن امور حول اعدام الزعيم العراقي الراحل صدام حسين. واشار القاضي حداد عن محاولات لتهريب صدام حسين من سجنه، كانت السبب في التعجيل بإعدامه قائلاً إن التعجيل كان قبل أن يكتمل النظر والمرافعات في القضايا الأخرى، وذلك لعدة لأسباب أهمها الـ"كاريزما"، التي كان يتمتع بها الأخير، والتي جعلت كل البعثيين، يأملون أنه ما زال من الممكن أن يعود كل شيء مثلما كان، مشيرًا إلى أن ذلك الأمل انتهى بإعدام صدام.





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