شكرا لقرائتكم خبر عن سودانيون يتظاهرون ضد الخمر وتجريم ختان الإناث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت شوارع السودان اليوم تظاهرات قام به مواطنون ضد تعديلات تسمح بشرب الخمر وتجرم ختان الأناث. ونصت التعديلات في القانون الجنائي إلغاء عقوبة الردة، والسماح لغير المسلمين بشرب الخمر، وتجريم ختان الأناث. واعتبر عدد من السودانيين أن تلك التعديلات تخالف الشريعة الإسلامية، وطالبوا خلال المظاهرات التى انطلقت اليوم حكومة بلادهم بإلغائها.

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