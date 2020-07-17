رصد 88 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق بمحافظة الحديدة، 88 خرقاً لقوى العدوان بالمحافظة خلال الـ24 الساعة الماضية. وأوضح مصدر بغرفة العمليات أن من بين خروقات قوى العدوان تحليق طائرة حربية بأجواء حيس وست طائرات تجسسية في أجواء كيلو16 والمنظر ومدينة الحديدة. وأشار إلى أن خروقات قوى العدوان شملت أيضاً 26 خرقًا بقصف صاروخي ومدفعي لـ86 صاروخ وقذيفة و55 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.

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