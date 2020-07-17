شكرا لقرائتكم خبر عن جدل في السودان بسبب ملابس عمر البشير بالسجن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتاد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، في ظهوره أمام المحاكم السودانية أن يكون بكامل زيه الوطني الناصع البياض بدلا من ملابس السجن المعروفة؛ مما أثار جدلًا واسعًا في السودان.

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ويرفض عمر البشير، ارتداء الزي الموحد السجناء بحجة أنه ليس سجينا عاديًا؛ فيما قال مصدر أمني، أن عدم إلزام البشير بارتداء ملابس السجن لأن احتجازه في السجن تم بناء على مذكرة اعتقال من جهاز الأمن، لذلك لا يمكن إجباره على ارتداء زي السجناء الموحد، بحسب "سكاي نيوز عربية" .

وفي السياق نفسه، أكد قانونيون، أن ظهور البشير بالجلباب السوداني يتنافى مع النصوص الدستورية ولوائح السجون السودانية التي تمنع التمييز بين المدانين باعبار أن البشير أصبح سجينا بعد صدور حكم بإيداعه إصلاحية لمدة عامين في قضية فساد تتعلق بالتلاعب بالمال العام.