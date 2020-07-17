شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تزف بشرى سارة بشأن الوافدين العاملين بهذا القطاع (تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، قرارا بشأن الوافدين العاملين لدى القطاع الخاص.

رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وذلك بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على إقرار تطبيق منتج تأميني على حقوق ومستحقات العاملين لدى منشآت القطاع الخاص من غير السعوديين، وتحمُّل الدولة جميع التكاليف المترتبة على تطبيق المنتج التأميني.

وقال المهندس الراجحي: إن هذا المنتج يستهدف العاملين غير السعوديين في منشآت القطاع الخاص في المملكة، وسيُسهم في حفظ حقوق العاملين في المنشآت حال تعثرها، ويقلل من مخاطر حدوث أي آثار سلبية حال التعثر -لا سمح الله-.

وبيّن المهندس الراجحي، أن إقرار هذا المنتج يأتي تجسيداً للاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لمنشآت القطاع الخاص، ورغبةً في تعزيز دورها باعتبارها شريكاً رئيساً في تنمية الاقتصاد السعودي وتوفير مزيد من فرص العمل في السوق، سائلا الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها، في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

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وفي السياق نفسه، أقرّ مجلس الوزراء تشكيل لجنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، تتولى ما يلي:

– تحديد فئات العاملين غير السعوديين لدى منشآت القطاع الخاص المستهدفين في تطبيق المنتج التأميني.

– وضع الضوابط والآليات اللازمة لتطبيق المنتج التأميني.

– تحديد قيمة بوليصة التأمين وفقاً لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين.