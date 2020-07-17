شكرا لمتابعة خبر عن عــاجل : جماعة الحوثي تصادر ممتلكات الشيخ ياسر العواضي بالعاصمة صنعاء "شاهد "وثيقة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت المحكمة الجزائية الابتدائية التابعة لي جماعة الحوثي بالعاصمة صنعاء بمصادرة المنازل والمحلات التجارية التابعة الشيخ ياسر العواضي وكافة أقاربه بالعاصمة صنعاء.

وبحسب وثيقة حصلت عليها شبكة "الخليج 365" الإخبارية فقد قامت المحمكة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بتأجيرهن بعقود جديدة.

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واتهمت المحمكة الشيخ ياسر العواضي بالخيانة وإعانة العدو واقترافه جرائم ماسة بامن الدولة، بحسب الوثيقة.

وحسب شهود العيان فإن جماعة الحوثي قامت بطرد كل من كان يسكن فيها واستبدتلهم بآخرين موالين لها، وكذلك قامت بهدم و بناء العديد من المحلات لغرض التأجير لاستفادة جماعة الحوثي منها.

واقدمت جماعة الحوثي على ارتكاب هذه الجرائم بسبب قيام الشيخ ياسر العواضي بالوقوف إلى جانب أسرة الشهيدة جهاد الاصبحي التي قتلها الحوثيون في منزلها ورفضه لهذه الجريمة النكراء.

وكان العواضي قد دعا لقصاص العدالة لقتلة جهاد الاصبحي و رفض أي اتفاق آخر، وأكد أن بينه و بين جماعة الحوثي ثأر و عار ولم يكن بسبب خلافات أو مصالح شخصية بينه وبين جماعة الحوثي.