شكرا لمتابعة خبر عن ورد الآن : اغتيال قائد عسكري كبير في مأرب ومصادر تكشف الأسباب وتؤكد تورط هذا الطرف في اغتياله؟! ( الاسم + الصورة +المنصب ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية اليوم الجمعة بتعرض قائد عسكري كبير في قوات الشرعية لمحاولة اغتيال فاشلة على اطراف مدينة مأرب شرقي اليمن .

وبينت المصادر بأن القوات الخاصة المحسوبة على حزب الإخوان في مأرب قامت بإطلاق النار مباشرة على العقيد محمد فارس الأعوش المرادي قائد كتائب الاسناد بجبهة ماهلية أثناء دخوله مدينة مأرب .

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وأوضحت المصادر بأن الضابط المرادي تعرض لإصابة خطرة في الرأس وأن حالته الصحية حرجة للغاية ويرقد في العناية المركزة لأحد مشافي مدينة مأرب وأن وضعه الصحي يكاد يكون ميؤوس منه نظرا لخطورة الإصابة التي تعرض لها .

ولفتت المصادر إلى أن العقيد الأعوش والذي ينتمي لقبيلة مراد انسحب مع أفراد كتيبته من القتال في جبهة ماهليه استجابة لداعي النكف القبلي لأبناء قبائل مأرب ضد المجزرة الوحشية التي ارتكبتها جماعة الاخوان بحق آل سبيعان بوادي عبيده و راح ضيحتها 7 من آل سبيعان .