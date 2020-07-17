شكرا لمتابعة خبر عن جباري يكشف عن توجه لانعقاد الجلسة القادمة لمجلس النواب بشبوة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مستشار رئيس الجمهورية نائب رئاسة مجلس النواب عبدالعزيز جباري عن توجه نيابي لانعقاد الجلسة الثانية لمجلس النواب في محافظة شبوة الباسلة.

وعبر خلال لقائه اليوم بمحافظ شبوة محمد صالح بن عديو، عن سعادته بزياة المحافظة ولقائه برجلها الاول وقائد مسيرة البناء و التنمية المستدامة فيها، وقال جباري سعيدا اليوم بزيارة محافظة شبوة التي اثبتت بانها وعلى مدار التاريخ رمانة الميزان وقلب اليمن النابض، مثنيا على ادورها النضالية الخالدة في مسيرة الدفاع عن الثورة والجمهورية وصمودها الاسطوري في وجه انقلابي جماعة الحوثي والانتقالي المدعومتين من ايران و الامارات، مشيدا بمواصلة ادور ابنائها الاحرار وتضحياتهم في كافة الجبهات المشتعلة في وجه هذه المليشيات الانقلابية الضالة.

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منوها الى معالم النهضة العمرانية التي تشهدها المحافظة في عهد محافظها الشاب محمد بن عديو،لافتا بحالة الامن والاستقرار التي تتمتع بها المحافظة وتوفير مقومات مختلف الخدماتةالاساسية فيها.

وبحث نائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري مع المحافظ محمد بن عديو امكانية انعقاد جلسات مجلس النواب بالمحافظة، وتدارس اللقاء جملة من الخيارات الاساسية المناسبة لانعقاد الجلسات واحتياجاتها من التقنيات الفنية والوجستية والامنية.

وقد رحب محافظ شبوة محمد بن عديو بزيارة ضيفها الكبير المناضل عبدالعزيز جباري، معربا عن اعتزاز شبوة وابنائها باستضافة مجلس النواب وانعقاد جلساته البرلمانية فيها.

وكان نائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري ومحافظ شبوة محمد بن عديو قد قام بزيارات ميدانية لعدد من المرافق والمنشآت الحكومية الحديثة بالمحافظة، وشملت زيارتهم مبني مركز الشاعر يسلم بن علي الثقافي بمركز المحافظة عتق، واطلعا على انجاز عملية اعادة تأهيله بثلاثين مليون ريال، وزيارة مبنى بيت الشباب في عتق والصالة الرياضية المغلقة التي قاربت الاعمال فيها على الانتهاء بتلكفة اكثر مائتين وخمسين مليون ريال وصالات مطار عتق الدولي ومدرجاته والتي تم اعادة تأهيلها وتجهيزها بمبلغ تجاوز المائتين والخمسين مليون ريال مع سور المطار.

واطلع جباري وبن عديو على التشطيبات الجارية في مبنى قاعة الاجتماعات الجديدة بالمحافظة والتي تنفذ بتكلفة تسعة وستين الف دولار.

وعبر نائب رئاسة مجلس النواب عبدالعزيز جباري عن اعجابة بالقفزة النوعية التي حققتها المحافظة في مجال التنمية المستدامة وانطلاقة عجلة العمل في مشاريعها المختلفة وبالذات عقب تحريرها من جماعة الحوثي والانتقالي الانقلابية.

ودعا جباري كافة المؤسسات العليا لدولة بالعودة الى محافظة شبوة ومباشرة ادارتهم لشؤون العامة ومحاربة بقايا جماعة الحوثي منها.

رافقهم في الزيارات مدير عموم الشرطة والامن بالمحافظة العميد عوض الدحبول ومكاتب الثقافة محمد الاحمدي والرياضة محسن سنان والمطار سالم حامد والنقل المهندس سيف الدحبول.