شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل بقميص الدونيم الذي ارتدته ..لن تصدق كم بلغ سعره بعد ارتداها له؟ شاهد (صورة القميص) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل بقميص الدونيم الذي ارتدته ..لن تصدق كم بلغ سعره بعد ارتداها له؟ شاهد (صورة القميص)

لفتت الفنانة المصرية ياسمين صبري الأنظار مجدداً من خلال صورة نشرتها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" وظهرت فيها بإطلالة كاجوال أنيقة. واختارت هذه المرة قميص جينز اثار اهتمام الكثير من عاشقات الموضة اللواتي تساءلن عن اسم العلامة والسعر. ومن خلال البحث تبين أن القميص يحمل توقيع Desquard2 وان سعره يصل بعد التخفيضات إلى 387 دولاراً أميركياً. ويشار إلى انها ارتدت في وقت سابق قميص دونيم بكم مفتوح مع تطريزات ملونة. وظهر هذا في الصورة التي نشرها زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة على حسابه الخاص على التطبيق. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس ​ أنباء عن مصرع وزير دفاع الحوثيين مع عدد من قيادات الجماعة وسط تكتم حوثي شديد | تفاصيل Advertisements أثناء جلسة تصوير.. شاهد غيرة أردوغان على فتاة تركية وقفت بجانب بوتين.. ماذا فعل بها؟ (فيديو) رئيس جمعية "مزارعي 1.5 مليون فدان" في مصر يكشف امتلاك البلاد مياه جوفية تكفي لزراعة الصحراء 500 عام ويذكر ان ياسمين ردت في وقت سابق بطريقة غير مباشرة على شائعة انتشرت مؤخراً وتطرقت إلى حصول خلاف وانفصال بينها وبين زوجها . ولهذا نشرت صورة جمعتهما نافية من خلالها ما يتم تداوله. وبدورة أعاد أبو هشيمة نشر صورة اخرى لهما، علماً أن المتابعين بدؤوا يلاحظون أن الصور تلتقط لهما بالطريقة نفسها وفي المكان نفسه غالباً وهو ما بات يثير الكثير من التساؤلات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل بقميص الدونيم الذي ارتدته ..لن تصدق كم بلغ سعره بعد ارتداها له؟ شاهد (صورة القميص) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.