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عدن - ياسمين التهامي - أنباء عن مصرع وزير دفاع الحوثيين مع عدد من قيادات الجماعة وسط تكتم حوثي شديد | تفاصيل

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس ​ أنباء عن مصرع وزير دفاع الحوثيين مع عدد من قيادات الجماعة وسط تكتم حوثي شديد | تفاصيل Advertisements أثناء جلسة تصوير.. شاهد غيرة أردوغان على فتاة تركية وقفت بجانب بوتين.. ماذا فعل بها؟ (فيديو) رئيس جمعية "مزارعي 1.5 مليون فدان" في مصر يكشف امتلاك البلاد مياه جوفية تكفي لزراعة الصحراء 500 عام كشفت مصادر مطلعة اليوم الخميس 16 يوليو 2020، مصرع وزير الدفاع في حكومة ميليشيا الحوثي الموالية لإيران، اللواء محمد العاطفي، مع عدد من القيادات الحوثية في غارات لمقاتلات التحالف استهدفت تجمعا لهم في محافظة الجوف شرقي اليمن. وأكد المصدر، أن المليشيا الحوثية تتكتم على خبر مصرع ” العاطفي” وعدد من القيادات الحوثية لكونها ترتب لإعلان مغاير عن الحقيقية التي استهدفه طيران التحالف العربي، غير أننا لم نستطع التأكد من مصدر مستقل. ومحمد العاطفي أشرف مع خبراء إيرانيين على تدريب ميليشيا حوثية على تكنولوجيا الصواريخ، بما فيها الباليستية سواء المنهوبة من مخازن الجيش اليمني، أو تلك الجديدة المهربة من إيران. ويحل العاطفي في المرتبة السابعة على قائمة الـ40 إرهابياً حوثياً التي أعلنتها السعودية، ورصدت 20 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض عليه أو تحديد مكان تواجده. وتثير سيرة الرجل الذي يُطلق عليه كثيرون “الصاروخي” نظراً لتخصصه وخبرته في مجال الصواريخ، كثيراً من التساؤلات عن سر تحوله المفاجئ من قائد عسكري محترف، إلى عضو فعّال ضمن جماعة الحوثي الطائفية عقب اقتحامهم صنعاء، واختياره “وزيراً للدفاع”.

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