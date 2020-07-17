فتاة تتفاجأ بكائن غريب في حلقها.. استخرجها الأطباء ‘‘حية’’ بعد تناول هذه الوجبة الشهيرة (صورة)

في حادثة غريبة، تمكن فريق طبي ياباني من سحب دودة حية من داخل لوزتي مريضة، بعد خمسة أيام من تناولها وجبة طبق ياباني شهير على مستوى العالم.

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جديد اب برس

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ووفي التفاصيل، عانت السيدة البالغة من العمر 25 عامًا، التي لم يتم الكشف عن اسمها، في آذار الماضي من التهاب في الحلق وألم في اللوزتين بعد خمسة أيام من تناول طبق من وجبة "الساشيمي" (وجبة تشبه السوشي تتضمن أسماك نيئة) في أحد المطاعم اليابانية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سرعان ما اكتشف الأطباء المشكلة، بعد توجهها إلى المستشفى، حيث عثر الفريق الطبي على دودة بطول 1.5 بوصة (3.81 سنتيمترا) تعيش داخل لوزتها اليسرى والتي من المحتمل أنها كانت داخل الأسماك التي تناولتها.

وأضافت الصحيفة، أن الأطباء استخدموا ملاقط معدنية لسحب الدودة، والتي كانت لا تزال على قيد الحياة.

وعادة ما توجد الديدان المستديرة في الأسماك، حيث تتسبب عملية الطهي بقتلها، لكن الوجبات السريعة الشهيرة مثل "السوشي" أو "الساشيمي"، والتي تحتوي على أسمكاك غير مطهية أو نصف المطهية، قد تسبب بحدوث هذه المشكلات.

وتعلق الديدان في بعض الحالات بمنطقة الحلق بدلاً من الوصول إلى الأمعاء، حيث يمكن أن تسبب الألم والتهيج، بما في ذلك السعال المستمر.

وبحسب التقارير الطبية، تستقبل المستشفيات حوالي 700 إصابة بالديدان المستديرة المرتبطة بوجبات السوشي والساشيمي يتم الإبلاغ عنها بشكل متزايد مع استمرار شعبية هذه الوجبات بالنمو.