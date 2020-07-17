شكرا لقرائتكم خبر عن أثناء جلسة تصوير.. شاهد غيرة أردوغان على فتاة تركية وقفت بجانب بوتين.. ماذا فعل بها؟ (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثناء جلسة تصوير.. شاهد غيرة أردوغان على فتاة تركية وقفت بجانب بوتين.. ماذا فعل بها؟ (فيديو)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس ​ أنباء عن مصرع وزير دفاع الحوثيين مع عدد من قيادات الجماعة وسط تكتم حوثي شديد | تفاصيل Advertisements أثناء جلسة تصوير.. شاهد غيرة أردوغان على فتاة تركية وقفت بجانب بوتين.. ماذا فعل بها؟ (فيديو) رئيس جمعية "مزارعي 1.5 مليون فدان" في مصر يكشف امتلاك البلاد مياه جوفية تكفي لزراعة الصحراء 500 عام خلال فترة التصوير مع الرئيس الروسي، لاحظ الرئيس التركي وقوف فتاة تركية بجانب الرئيس بوتين، مما أثار غيرة الرئيس التركي وطالبها بالوقوف بجانبه لالتقاط الصورة. جاء ذلك خلال زيارة خارجية للرئيس التركي ردب طيب أردوغان التقى خلالها بنظيره الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني. وقد تداول الأتراك وعرب ووسائل إعلام دولية المشهد بشكل واسع، معتبرين ذلك، غيرة من اردوغان على مواطنته وتحفزيزا منه لها لتعتز بتركيتها وتقف إلى جانب أبناء وطنها. Video Playe

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أثناء جلسة تصوير.. شاهد غيرة أردوغان على فتاة تركية وقفت بجانب بوتين.. ماذا فعل بها؟ (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.