إصابة شخصين في حريق مشتقات نفطية غرب إب



أصيب مواطنين اثنين بإصابات بليغة، إثر اندلاع حريق في دراجة نارية تحمل مشتقات نفطية، بمحافظة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن حادث تصام بين سيارة هايلوكس و دراجة نارية تحمل على متنها صفائح "بنزين"، مساء الخميس، في مديرية فرع العدين غرب إب، أسفر عن احتراق المركبة والدراجة النارية واصابة 2 كانوا على متنها بحروق بليغة.



وأشارت المصادر إلى أن الدارجة النارية التي كانت تحمل على متنها عدد من "دبات البنزين 20 لتر" اصطدمت بسيارة في عزلة المزاحن على الخط الرابط بين مديرية فرع العدين بإب، ومديرية الجراحي التابعة لمحافظة الحديدة، وأدت إلى اشتعال النيران بينهما.



وأوضحت المصادر أنه تم اسعاف المصابين إلى أحد مشافي مركز المحافظة.



وفي وقت سابق من فجر الخميس اندلع حريق كبير في محل للبطاط بسوق الظهار مركز المحافظة جراء تسرب لمادة الغاز وانفجار6 أسطوانات غاز كانت في المحل.



وتعاني محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثي، منذ أسابيع، أزمة خانقة في المشتقات النفطية ومادة غاز الطهي المنزلي افتعلتها مليشيا الحوثي التي ضخت كميات كبيرة منها إلى الأسواق السوداء بعد أن وصلت أسعارها لأرقام قياسية.

