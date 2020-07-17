شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. خروج نيران من باطن الأرض في مدينة هذه المدينة العربية.. هل هي احد علامات الساعة.. فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثيرا، يظهر خروج ما يشبه النيران البركانية من تشققات بأحد الطرق في العراق. ونقلت صحيفة "سبق" العراقية أن المقطع المتداول صحيح وتم تصويره في المنطقة الواقعة قرب "بحر النجف" وتعرف باسم "واحة الرهبان". شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وتناقلت تعليقات المستخدمين، كلاما منسوبا لخبير بالأحوال الجوية يدعى صادق عطية أكد خلالها أن ما يجري هو عبارة عن "انبعاث نيران وأبخرة كبريتية من جوف الأرض، نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة في المنطقة خلال هذا الوقت من العام".

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