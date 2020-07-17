شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية .. الملك سلمان يصدر اليوم الجمعة أوامر ملكية عاجلة ( نصها ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الجريدة الرسمية السعودية “أم القرى”،اليوم، الجمعة، نص المرسوم الملكي القاضي بالموافقة على نظام التوثيق، والذي جاء المرسوم كالتالي:

بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-8-1412هـ، وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3-3-1414هـ، وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27-8-1412هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (138-37) بتاريخ 18-8-1440هـ، ورقم (175-36) بتاريخ 22-8-1441هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (728) بتاريخ 16-11-1441هـ.

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رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام التوثيق، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: استمرار العمل برخص الموثقين ومأذوني الأنكحة، الصادرة قبل صدور نظام التوثيق، حتى انتهاء مددها، وتجدد وفقاً لأحكامه.

ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.