شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل : بعد وصوله الى شبوة جباري يفاجئ الجميع ويغادر اليمن إلى هذه الدولة للحوار مع الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر حكومي يمني، عن مغادرة نائب رئيس مجلس النواب اليمني عبد العزيز جباري للأراضي اليمنية متجها إلى مسقط من أجل لقاء مسؤولين حوثيين بشكل غير معلن. وقال المصدر، إن من المقرر أن يلتقي جباري مع الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام في العاصمة العمانية مسقط. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وأوضح المصدر أن زيارة تأتي من قبيل التفاوض مع الحوثيين حول تشكيل تكتل وطني في مواجهة التحالف، والتوافق حول آلية من أجل وقف تصعيد الحوثيين وتقدمهم نحو مأرب.

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