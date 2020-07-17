شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : الريال اليمني سيشهد أكبر عملية تحسن خلال الساعات القادمة.. ومصادر اقتصادية تكشف عن الأسباب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقعت مصادر اقتصادية، أن سعر صرف الريال اليمنى سيشهد تحسنا كبيرا أمام العملات الأجنبية خلال الساعات القادمة، وذلك بعد الإفراج عن شحنة الأموال المطبوعة التابعة للحكومة اليمنية بعد شهر من السطو عليها من قبل مليشيا الانتقالي الجنوبي في عدن.

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ومساء أمس الخميس، أعلن المجلس الانتقالي الإفراج عن شحنة الأموال المطبوعة التابعة للحكومة اليمنية بعد شهر من السطو عليها، وقال المتحدث باسم الانتقالي، نزار هيثم، في بيان صحافي، إن عملية الإفراج عن حاويات الأموال الحكومية، جاء تجاوبا مع طلب "القيادة العليا للمملكة العربية السعودية وتأكيدها والتزامها بدفع مرتبات القطاعات العسكرية والأمنية في الجنوب قبل عيد الأضحى المبارك".

وأكدت مصادر اقتصادية لـ "المشهد اليمني"، أن اعادة الأموال إلى البنك المركزي، التي تقدر بأنها تصل إلى 80 مليار ريال ( نحو 115 مليون دولار)، ستعمل تراجع قياسي لأسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني.

وخلال الفترة القليلة الماضية، شهدت أسعار العملات الأجنبية، ارتفاع قياسي، أمام الريال اليمني، حيث إن سعر الريال اليمني قفز إلى 750 ريالا أمام الدولار الواحد في عدن، فيما ظل في المحافظات التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي عند 600ريال.