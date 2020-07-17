شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وزير دفاع الحوثيين بغارة للتحالف العربي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة عن احتمال مصرع وزير الدفاع في حكومة ميليشيا الحوثي الموالية لإيران، اللواء محمد العاطفي، مع عدد من القيادات الحوثية في غارات لمقاتلات التحالف استهدفت تجمعا لهم في محافظة الجوف شرقي اليمن.

وأكد المصدر، أن المليشيا الحوثية تتكتم على خبر مصرع ” العاطفي” وعدد من القيادات الحوثية لكونها ترتب لإعلان مغاير عن الحقيقية التي استهدفه طيران التحالف العربي، غير أننا لم نستطع التأكد من مصدر مستقل. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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ومحمد العاطفي أشرف مع خبراء إيرانيين على تدريب ميليشيا حوثية على تكنولوجيا الصواريخ، بما فيها الباليستية سواء المنهوبة من مخازن الجيش اليمني، أو تلك الجديدة المهربة من إيران.





ويحل العاطفي في المرتبة السابعة على قائمة الـ40 إرهابياً حوثياً التي أعلنتها السعودية، ورصدت 20 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض عليه أو تحديد مكان تواجده.

وتثير سيرة الرجل الذي يُطلق عليه كثيرون “الصاروخي” نظراً لتخصصه وخبرته في مجال الصواريخ، كثيراً من التساؤلات عن سر تحوله المفاجئ من قائد عسكري محترف، إلى عضو فعّال ضمن جماعة الحوثي الطائفية عقب اقتحامهم صنعاء، واختياره “وزيراً للدفاع”