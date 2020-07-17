شكرا لقرائتكم خبر عن هل فعل أردوغان ذلك داخل مسجد آيا صوفيا فعلا.. مفاجأة لمئات الآلاف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بآلاف المشاركات والمشاهدات، احتفى ناشرون على مواقع التواصل بفيديو، قالوا إنه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يقرأ القرآن في آيا صوفيا.

يظهر أردوغان في الفيديو وحوله عشرات الأشخاص داخل مسجد، ويبدأ بتلاوة بعض الآيات من سورة البقرة، وجاء في التعليق المرافق للمقطع "الرئيس التركي أردوغان يقرأ القرآن من مسجد آيا صوفيا بعد فتحه وتحويله لمسجد". لكن المقطع في الحقيقة قديم من العام 2019، وهو مصوّر في مسجد الأمّة في العاصمة التركية أنقرة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وجمع المقطع أكثر من مليون و400 ألف مشاهدة و25 ألف مشاركة على هذه الصفحة وحدها ونشر أيضاً على موقع يوتيوب.

لكنّ هذا الفيديو ليس له علاقة بكل ذلك ولا يمتّ بصلة إلى آيا صوفيا، بل كان أردوغان يتلو القرآن حينها في "ذكرى شهداء الانقلاب الفاشل في 15 يوليو/تموز".

وعند التعمق في البحث باستخدام كلمات مفتاحية، عثر فريق تقصي صحة الأخبار التابع لوكالة فرانس برس، على الخبر منشوراً على موقع رئاسة الشؤون الدينية في تركيا.

حينها، وضع أردوغان إكليلًا من الزهور على نصب ضحايا هذا الانقلاب، ثم توجه إلى مسجد الأمة في العاصمة أنقرة وشارك في حفل ختم القرآن الكريم، وتلا بعض آيات القرآن على أرواح الضحايا.