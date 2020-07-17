كتب امير فتحي في الجمعة 17 يوليو 2020 04:51 مساءً - من جديد الفتاة السعودية الهاربة رهف القنون تفجر مفاجأة صادمة .. مارست الرذيلة بشكل واسع في هذة الدولة وارغب في التغيير .."شاهد الفيديو"

2020/07/17 الساعة 03:00 مساءً (الخليج مباشر)

حصل موقع الخليج 365 على مقطع متداول في شبكات التواصل الاجتماعية سبب غضب الراي العام السعودي بسبب التجاوزات والسلوكات واللفاظ الخادشه للحياه لرهف مع الاشخاص الاخيرين دون دين او حياء وكان هناك مجموعة اسئله تتمثل في حقيقه هروب رهف القنون من اهلها حيث قالت بشكل مباشر كنت ( سإقتل ) في حال استمريت بالمكوث في السعوديه بسبب اهلي لاني مخربتها !

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وتابع الهدهد اونلاين المقطع والتعليقات علية فيما يرى الاغلبيه بان رهف ليس معنفه بقدر ماهي تبحث عن الحريه الجنسيه وشرب الخمور والحشيش كما كانت تروج لها سابقا في صور اخرى لها نشرتها في حسابها الشخصي وايضا صرحت سابقا بانها ذهبت الى تايلند لعمليه تغيير الجنس وانها ماكانت لتسطيع فعل هذه الامور في المملكة العربية السعوديه لان القران والسنه النبويه والدين والعرف والخلق وشيم العربيه كلها عوامل تمنع تفسخ المراه وجعلها سلعه ماديه لم يريدها.

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