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كتب امير فتحي في الجمعة 17 يوليو 2020 04:51 مساءً - فيديو صادم.. يكشف ما تنبأت به الفنانة “رجاء الجداوي” قبل وفاتها وتحقق ما قالته بالحرف الواحد.. لن تصدق ماذا تنبأت

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديو حزيناً للفنانة الراحلة رجاء الجداوي. 54166036 و نشرت الصفحة الرسمية لراديو 9090 جزءًا من آخر لقاء أجرته الفنانة رجاء الجداوي قبل إعلان إصابتها بفيروس كورونا بأيام ومن ثم وفاتها . Advertisements فيديو تنبأت به الفنانة “رجاء الجداوي” وقالت رجاء في لقاء خلال شهر رمضان الماضي: مش عارفة رمضان الجاي هيمر عليا عادي ولا حاجة هتتغير .. الأشخاص بيتغيروا دايما. وأضافت: مش عارفة رمضان الجاية هكون موجودة معاكم ولا لا ؟ .. أتمنى تكونوا راضيين عليا. 54166036 54166036

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