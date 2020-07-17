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كتب امير فتحي في الجمعة 17 يوليو 2020 04:51 مساءً - عــــــــاجل .. الملك سلمان يفاجئ الحجاج قبل قليل بهذه الهدية التي لا تقدر بثمن .. تفاصيل
قرر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم السبت تقديم هدية مفاجئة لجميع الحجاج المستضافين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة لهذا العام.
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وأعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم السبت، عن مبادرتهما في تقديم هدية للحجاج، انطلاقا من توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.
وتتضمن الهدية "2 مليون غيغا لـ 2 مليون حاج"، وذلك بالشراكة مع مجموعة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" ، وشركة "فيرجن موبايل"، وشركة اتحاد جوراء "ليبارا"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).70693925
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