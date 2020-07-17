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كتب امير فتحي في الجمعة 17 يوليو 2020 04:51 مساءً - بشكل مفاجئ.. ياسمين صبري تستعرض "مؤخرتها" بفيزون ضيق جدا مع حركة غريبة.. شاهد

تخطت الفنانة المصرية ياسمين صبري، كل الخطوط الحمراء، في إطلالة جديدة جرئية جدا أثناء ممارستها للتدريبات اليومية في الصالة الرياضية، بعد زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

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وأشعلت ياسمين صبري، مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة نشرتها عبر حسابها الشخصي "إنستغرام"، بالبنطال الضيق جدا، والتيشيرت المفتوح، مع حركة غريبة أثناء التدريبات، والشعر النائم على الارض، لتظهر باطلالة جريئة فوق العادة.

وتعرضت ياسمين صبري للعديد من الاتهامات، بعد نشرها للصورة، بعد اتهامها بـ "إثارة الغرائز"، ولكن بين البعض جسمها الناري، وخسارة وزنها خاصة بعد زواجها من أبو هشيمة.

وكان آخر أعمال ياسمين صبري كان مسلسل “فرصة ثانية”، الذي عرض بالموسم الرمضاني الماضي، مع الفنان أحمد مجدي، وآيتن عامر والعديد من الفنانين.

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