شكرا لبحثكم عن خبر رئيس وزراء اليمن يزور مصر الأحد المقبل بدعوة من مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مصطفى مدبولى ونظيره اليمنى الدكتور معين عبد الملك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يصل رئيس وزراء اليمن الدكتور معين عبدالملك مصر، الأحد المقبل، فى زيارة رسمية تستغرق يومين ، بدعوة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى. وفق تصريح خاص لـ اليوم السابع من سفير اليمن بالقاهرة الدكتور محمد مارم.

أضاف مارم فى تصريحاته، أن رئيس الوزراء سيلتقى مصطفى مدبولى وعددا من قيادات الدولة المصرية، ضمن برنامج زيارته لمصر، وتتناول اللقاءات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليمن على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية و عددا من الملفات المشتركة بين البلدين ، وآخر التطورات على الساحة اليمنية.

وأضاف مارم، فى تصريحاته لـ اليوم السابع، أن ضمن أهداف الزيارة أيضا الاطلاع على المسيرة التنموية والتجربة الاقتصادية الرائدة فى مصر والاستفادة منها فى اليمن.

وكان السفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية والمعتمد لدى الجمهورية اليمنية، قد عقد مباحثات مع الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني، الأسبوع الماضى، وسلمه خلال اللقاء رسالة خطية من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، جدد فيها التأكيد على اهتمام مصر باليمن ودعمها للأشقاء هناك.

وتضمنت الرسالة دعوة رئيس الوزراء اليمني لزيارة القاهرة في أقرب فرصة للتباحث والتشاور حول أفضل السبل لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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يأتي ذلك في إطار الدور المصري الداعم للأشقاء في الجمهورية اليمنية.

ومن جانبه، عبر رئيس الوزراء اليمني عن اعتزازه بالدور المصري الداعم لليمن، وتطلعه لإتمام الزيارة بما يُعزز العلاقات الأخوية بين البلدين.

كما التقى السفير أحمد فاروق بالشيخ سلطان البركاني، رئيس البرلمان اليمني، حيث جرى خلال اللقاء استعراض الجهود الجارية لتنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، باعتباره المظلة السياسية والقانونية المعنية بإنهاء الوضع الحالي.

وعبّر رئيس البرلمان اليمني عن خالص تقديره للدور المصري تجاه اليمن، فضلاً عن تثمينه للرعاية والدعم الذي تحظى به الجالية اليمنية المقيمة في مصر من جانب الحكومة المصرية.

والتقى السفير فاروق أيضًا بالسفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، حيث شهد اللقاء استعراض الرؤى إزاء تطورات الأوضاع في اليمن، وعكست المقابلة توافقًا بين البلدين بخصوص كيفية حل الأزمة اليمنية وحتمية وقف التدخلات الإقليمية والأجنبية في اليمن، ومحورية اتفاق الرياض في حل الأزمة اليمنية، بشكل يحفظ وحدة اليمن وسلامة أراضيه.