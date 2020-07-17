شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تطرد متسللين حوثيين في حيس بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يوليه 2020 تصدت القوات المشتركة، فجر اليوم الجمعة، لمحاولة تسلل عناصر مليشيات الحوثي، إلى مديرية حيس في محافظة الحديدة.

Advertisements كشفت مصادر عن اشتباك القوات مع متسللي المليشيا المدعومة من إيران، في أطراف شعب بني زهير شمال غرب منطقة بيت مغاري. وقالت إن المليشيا الحوثية الإرهابية اضطرت إلى التراجع بعد تكبدها خسائر في الأرواح خلال المواجهات.

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