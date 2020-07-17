شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انقطاع الكهرباء عن عدن لخلل فني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يوليه 2020 انقطع التيار الكهربائي عن عدن، بسبب عطل مفاجئ في شبكة الكهرباء.

وشهدت محطة كهرباء حجيف تسربًا في زيت المحول، ما أدى إلى خلل فني في إمدادات الشبكة.

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