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متحف لعربات الكايمان الأمريكية الصنع في شبوة

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

تعتزم محافظة شبوة انشاء متحف يضم مدرعات (الكايمان) التي أستولى عليها الجيش والأمن أثناء محاولة انقلاب أغسطس 2019 الذي قامت به مليشيات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا.

أكد ذلك مصدر أمني أن اللجنة الأمنية أقرت في اجتماعا لها وضع الخطوات الأولية للمتحف ووضع مدرعات الكايمان وعددها 8 بداخله، وفتحه أمام الزوار من داخل المحافظة وخارجها، كما أن زيارة المتحف ستكون تقليد رسمي وبروتوكولي لضيوف المحافظة.

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وأضاف المصدر أن الهدف من المتحف تعزيز الذاكرة الوطنية ولتظل المدرعات شاهدا عيان على ما قامت به دولة الامارات من جريمة نكراء بحق ابناء شبوة، من خلال تسليح مليشيات خارج اطار المؤسسة العسكرية والأمنية بتلك الأسلحة النوعية.

تجدر الإشارة إلى أن مدرعات الكايمان منحتها امريكا للامارات في اطار اتفاقية مكافحة الإرهاب، وان استخدامها من قبل مليشيات أثار سخطا امريكيا وضغط على الامارات بضرورة استعادتها.

وذكرت مصادر متطابقة أن الإمارات أرسلت وساطات للسلطة في شبوة وعرضت كثير من المغريات دون أن تؤثر على قرار السلطة المحلية برفض تسليم المدرعات بوصفها غنيمة حرب.

وقالت تلك المصادر أن الطيران الاماراتي المسير يحلق بين فترة وأخرى فوق منزل محافظ شبوة كتهديد مباشر لحياته.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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