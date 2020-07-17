شكرا لبحثكم عن خبر البنك المركزي اليمني بعدن يكشف حقيقة تسليم الانتقالي لحاويات الاموال الجديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال مصدر في البنك المركزي اليمني ان البنك تسلم يوم الجمعة جزء من الأموال المنهوبة التي تعرضت للاحتجاز قبل شهرين من قبل قوات موالية للمجلس الانتقالي.

وقال المصدر لصحيفة عدن الغد ان عدد من الحاويات وصلت ظهر الجمعة الى مقر البنك بعدن.

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واشار المصدر الى ان عمليات تفريغ للاموال بدات.

واوضح المصدر ان البنك ينتظر وصول الحاويات الاخرى عقب وصول عدد منها الى مقر البنك.