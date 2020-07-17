شكرا لبحثكم عن خبر حدث فلكي نادر.. خمسة كواكب من مجموعتنا الشمسية سترى بالعين المجردة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سيكون بالإمكان رؤية خمسة كواكب من مجموعتنا الشمسية دون الحاجة إلى تلسكوب قبل شروق الشمس في 19 يوليو الحالي في حدث فلكي نادر. ووفق موقع "بوبيلر ميكانيك"، ستتاح للناس فرصة رؤية عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل، إضافة إلى القمر بشكل هلال بالعين المجردة وفي نفس التوقيت. Advertisements ووفق عالم الفلك، جيفري هانت، ستظهر هذه الكواكب بوضوح قبل 54 دقيقة من شروق الشمس في 19 يوليو، وستكون رؤيتها متاحة في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي. ورغم عدم الحاجة إلى تلسكوب، إلا أنه قد يفيد أكثر لاكتشاف القمر وعطارد والمشتري بسبب مستوى انخفاضها في السماء.

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